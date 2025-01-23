Завершение войны должно быть победой Трампа, а не Путина – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны в Украине должно стать победой президента США Дональда Трампа, а не правителя России Владимира Путина. Во время разговора журналист отметил, что не любящий проигрывать Трамп может заключить соглашение с Путиным, которое будет выглядеть как победа России.

В ответ Зеленский подчеркнул, что именно США, а не Россия должны выйти из этого конфликта победителем. Об этом говорится в интервью Зеленского Bloomberg TV на форуме в Давосе.

"Завершение войны в Украине, я считаю, должно быть победой для Трампа, а не для Путина. Путин для него никто. Америка сильнее, Европа сильнее, Китай сильнее России. Все это понимают.

Во время нашей войны, все увидели, что Россия не способна оккупировать Украину. Их сила лишь в количестве оружия и пренебрежении жизнями. Мы защищаем Европу и НАТО, ведь Путин не остановится.

Трамп должен получиться победителем, но это невозможно, если победителем будет Путин. И самое опасное – если соглашение позволит Путину вернуться. Это станет катастрофой для всех. Путин использует этот шанс для новой агрессии, и тогда мы все проигрываем. Его словам и подписям верить нельзя".

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Зеленский также подчеркнул важность согласования совместного плана действий перед любыми переговорами с Россией.

"Для тех, кто действительно хочет завершить войну, важно иметь план еще до начала какой-либо коммуникации с Путиным. Это в интересах США, Европейского Союза, всей Европы, Украины и нашего народа".

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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