В Криму пролунали вибухи, над Севастополем хмара диму: у росіян істерика через неоголошену тривогу (фото, відео)

В окупованому Криму вдень, 23 червня, пролунала низка вибухів. Повітряну тривогу на півострові не оголошували.

Місцеві пабліки повідомили, що вибухи лунали в Севастополі, Євпаторії, Саках, Бахчисараї. Зокрема, одну з цілей російська ППО збила над центральним районом Севастополя – між центром міста та Стрілецькою бухтою. З місця "прильоту" видніється стовп диму.

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Вибухи в Криму 23 червня. Джерело: t.me/Crimeanwind

Вибухи в Криму 23 червня. Джерело: t.me/Crimeanwind

Вибухи в Криму 23 червня. Джерело: t.me/Crimeanwind

Вибухи в Криму 23 червня. Джерело: t.me/Crimeanwind

Телеграм-канал Кримський вітер пише, що з аеродрому Бельбек о 13.03 почали піднімати винищувачі. Ймовірно, очікують на ще один удар.

Також у Севастополі помітили карети "швидкої допомоги", що мчали до місця "прильоту". "Вже 15 швидких приїхало до Учкуївки, у тому числі й з військовими чорними номерами", – повідомили місцеві.

Після вибухів в Криму 23 червня активізувалися карети ''швидких''. Джерело: t.me/Crimeanwind

Місцеві мешканці пишуть у пабліках, що не чули сигналів повітряної тривоги. Вони звинувачують місцеву окупаційну владу, що їх не попередили про обстріл.

росіяни скиглять через неоголошену тривогу. Джерело: Скриншот

росіяни скиглять через неоголошену тривогу. Джерело: Скриншот

Окупанти не попередили місцевих про можливу ракетну атаку на Крим:

росіяни скиглять через неоголошену тривогу. Джерело: Скриншот

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що "відбиття ракетної атаки завершено".

За його інформацією, 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.

Развожаєв ''все збив''. Джерело: Скриншот

"На території одного із ТСН на Північній стороні внаслідок падіння осколків ракети невелике займання житлового будинку. У районі пансіонату "Лазур" горить ліс близько 150 к. м.. Пожежні розрахунки виїхали на місце", – написав він у Телеграм-каналі.

За даними Развожаєва, унаслідок ракетної атаки поранення отримали 22 особи.

Нагадаємо, на росії знищено склад "шахедів" та ліквідовано інструкторів з використання БПЛА.

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