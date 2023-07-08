У Лівані знайшли братську могилу з останками 25 воїнів: померли страшною смертю

Група міжнародних археологів виявила у колодязі Сідонського замку в Лівані дві могили, в яких були знайдені останки 25 воїнів, що загинули під час хрестових походів у середньовіччі. Дослідження радіовуглецевим методом датування встановило, що солдати померли у XIII столітті. Згідно з історичними даними, вони загинули під час штурму Сидонського замку в 1253 році мамлюками або в 1260 році під час нападу монголів.

Про це пише PLOS ONE.

Археологи знайшли європейські стильові пряжки для ременів, а також монети на місці розкопок. Дослідження ДНК та ізотопного складу зубів полеглих солдатів показало, що деякі з них народилися в Європі, тоді як інші мали мішану генеалогію з місцевими жителями Святої Землі.

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Вчені вважають, що всі хрестоносці загинули в одній битві, оскільки на їх кістках були виявлені колоті рани та порізи від мечів і сокир. Більшість травм знаходиться на спині, що свідчить про те, що солдати були атаковані ззаду, коли вони тікали від ворога. Деякі з хрестоносців були обезголовлені, що видно по ранах на їх шиї.

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"Розташування решток тіла свідчить про те, що їх залишили розкладатися на землі, а потім кинули в колодязь. Деякі кістки були обвуглені, що може свідчити про спалення окремих тіл", - пояснив Мартін Сміт, автор дослідження.

Припускається, що тіла лицарів були поховані під час Сьомого хрестового походу в 1253 році королем Франції Людовіком IX.

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