В Ливане нашли братскую могилу с останками 25 воинов: умерли страшной смертью

Группа международных археологов обнаружила в колодце Сидонского замка в Ливане две могилы, где были найдены останки 25 воинов, погибших во время крестовых походов в средневековье. Исследование радиоуглеродным методом датировки установило, что солдаты скончались в XIII веке. Согласно историческим данным, они погибли во время штурма Сидонского замка в 1253 году мамлюками или в 1260 году во время нападения монголов.

Об этом пишет PLOS ONE.

Археологи обнаружили европейские стилевые пряжки для ремней, а также монеты на месте раскопок. Исследование ДНК и изотопного состава зубов павших солдат показало, что некоторые из них родились в Европе, тогда как другие имели смешанную генеалогию с местными жителями Святой Земли.

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Ученые считают, что все крестоносцы погибли в одном сражении, поскольку на их костях были обнаружены колотые раны и порезы от мечей и топоров. Большинство травм находятся на спине, что свидетельствует о том, что солдаты были атакованы сзади, когда они убегали от врага. Некоторые из крестоносцев были обезглавлены, что видно по ранам на их шее.

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"Расположение остатков тела свидетельствует о том, что их оставили разлагаться на земле, а затем бросили в колодец. Некоторые кости были обуглены, что может свидетельствовать о сожжении отдельных тел", - пояснил Мартин Смит, автор исследования.

Предполагается, что тела рыцарей были похоронены во время Седьмого крестового похода в 1253 году королем Франции Людовиком IX.

Напомним, на Кипре нашли королевские гробницы, полные драгоценных артефактов.

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