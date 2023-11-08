У Луганську підірвали авто з колаборантом Михайлом Філіпоненком, який був "головою народної міліції"

В тимчасово окупованому Луганську стався інцидент, у результаті якого було ліквідовано Михайла Філіпоненка, колаборанта російських окупаційних сил, якого називали "депутатом" та колишнім "керівником народної міліції". Вибух стався в автомобілі Філіпоненка.

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Сповіщення про цей інцидент було оприлюднено російськими терористами у Telegram в середу, 8 листопада, інформація про це була надана з посиланням на сина Філіпоненка.

За інформацією вказується, що в автівці колаборанта стався вибух, що призвів до смертельних поранень Філіпоненка.

За даними руху "Чесно", у 2012 році Михайло Філіпоненко невдало спробував увійти до Верховної Ради України від партії "Нова політика". Тоді він обіймав посаду директора приватного підприємства "Еліт-Строй" в Луганську.

З 2020 року Філіпоненко перебував у розшуку та був підозрюваний у посяганні на територіальну цілісність України. У цьому році він також взяв участь у так званих "псевдовиборах" від "Ліберально-демократичної партії РФ" на Луганщині.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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