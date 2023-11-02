На Донецькому напрямку бійці ССО ''мінуснули'' російський РЕБ ''ЛЕЄР–2'' (відео)

Під час аеророзвідки на Донецькому напрямку фронту оператори Сил спеціальних операцій зафіксували переміщення російського автоматизованого мобільного комплексу радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби "ЛЕЄР–2". Після удару техніка ворога стала непридатною.

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Кадрами знищення техніки окупантів поділилося командування ССО у соцмережах.

"Народна прикмета: якщо ССО зафіксували ворожу техніку, то “жити" їй залишилося недовго. Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку воїни 3-го полку ССО виявили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби “ЛЕЄР – 2". Наші оператори відстежили переміщення техніки РЕБ і у найвдаліший момент нанесли по ній удар. У результаті хвалений російський комплекс знищено вщент", – йдеться в описі до відео.

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ЛЕЄР–2 – це російський автоматизований мобільний комплекс радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби (РТР-РБ). Він призначений для виявлення, ідентифікації та визначення координат джерел радіовипромінювання, а також для постановки радіоперешкод.

Комплекс розроблений Військово-промисловою компанією (ВПК) та ВНДІ "Еталон" і прийнятий на озброєння російської армії у 2012 році.

Основні характеристики:

База – бронеавтомобіль "Тигр-М"

Маса – 12 тонн

Екіпаж – 3 особи

Дальність виявлення – до 500 км

Дальність постановки перешкод – до 100 км.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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