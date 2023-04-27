У Мінсоцполітики пояснили, чому виплата надбавок до пенсії затримується та коли чекати коштів

В Україні провели підвищення виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Зокрема, у квітні були автоматично збільшені пенсії для низки осіб.

Втім, надбавку такі громадяни отримають лише з 1 липня. Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону пояснила, чому так сталося.

За її словами, затримка пов'язана з надходженням інформації щодо сплачених із зарплати внесків. Таким чином, збільшені виплати можна буде отримати із затримкою у три місяці.

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"Для переважної більшості пенсіонерів збільшення становило 400-600 грн. Для пенсіонерів, для яких перерахунок не становив такої суми, ми здійснювали доплату 100 грн. Тобто кожен пенсіонер в Україні отримав збільшення як мінімум на 100 грн", – додала глава Мінсоцполітики.

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Варто додати, що збільшення пенсій для працюючих пенсіонерів у квітні мало свої умови. Зокрема, громадяни мали:

продовжувати роботу після призначення пенсії;

за час роботи одержати не менше 24 місяців додаткового стажу.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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