В Минсоцполитики объяснили, почему выплата надбавок к пенсии задерживается и когда ждать средств

В Украине провели повышение выплат для пенсионеров, продолжающих работать. В частности, в апреле были автоматически увеличены пенсии ряду лиц.

Впрочем, прибавку такие граждане получат только с 1 июля. Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона объяснила, почему так произошло.

По ее словам, задержка связана с поступлением информации относительно уплаченных по зарплате взносов. Таким образом, увеличенные выплаты можно получить с задержкой в три месяца.

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"Для подавляющего большинства пенсионеров увеличение составило 400-600 грн. Для пенсионеров, для которых перерасчет не составлял такой суммы, мы производили доплату 100 грн. То есть каждый пенсионер в Украине получил увеличение как минимум на 100 грн", - добавила глава Минсоцполитики.

Следует добавить, что увеличение пенсий для работающих пенсионеров в апреле имело свои условия. В частности, граждане имели:

продолжать работу после назначения пенсии;

за время работы получить не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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