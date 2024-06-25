У МОЗ пояснили, як відбуватиметься мобілізація медиків

Медики в Україні є військовозобов'язаними на час воєнного стану. Однак чимало людей не розуміють, як відбуватиметься бронювання медичних працівників.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ВВС News Україна. За його словами, бронювання у цьому випадку є умовним.

"Бо це наша робота з Міноборони, щоб забезпечити і надання медичної допомоги в цивільному секторі, і щоб була медична допомога для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу незалежність", – сказав міністр.

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За словами Ляшка, це процес постійний, і відомство стежить за тим, які спеціальності ліпше перекидати, щоб система охорони здоров'я не зупинилася.

"Якщо з одного закладу забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє процес, – ми втручаємось і, повірте, нам назустріч йде і Міноборони, і командування Медичних сил. Ми через сухопутні війська додзвонюємося до цього ТЦК, розглядаємо конкретну ситуацію і повертаємо її в те русло, яке дозволяє нам і тримати медичну частину ЗСУ в бойовій готовності, і забезпечити надання медичної допомоги в цивільних закладах охорони здоров'я", – пояснив він.

Ляшко додав, у закладах регіонального рівня, які в підпорядкуванні чи обласної ради, чи органів місцевого самоврядування – керівник закладу подає списки до військової адміністрації. Військова адміністрація передає на бронювання до Міноборони.

"Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі. Але якщо нам Сили безпеки і оборони скажуть, що треба така-то кількість медичних працівників, ми будемо перелаштовувати надання медичної допомоги, щоб військовий сектор не страждав", – пояснив він.

Раніше ми розповідали, що у Міноборони пояснили різницю між зняттям та виключенням з військового обліку.

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