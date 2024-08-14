У деяких міста України запровадять шестиденне навчання

Рішення про запровадження шестиденного навчання в деяких українських школах стало необхідним через ряд обставин, пов’язаних з енергетичною кризою та наслідками війни. Про це пише 24 tv.ua.

Які регіони України запроваджують шестиденне навчання?

Наразі інформація про запровадження шестиденного навчання є фрагментарною і може змінюватися залежно від ситуації в регіонах. Проте, відомо, що такі ініціативи обговорюються та впроваджуються в деяких областях, зокрема:

Житомирська область: У деяких громадах Житомирщини шестиденний навчальний тиждень вже запроваджено.

У деяких громадах Житомирщини шестиденний навчальний тиждень вже запроваджено. Полтавська область: Деякі школи Полтавщини також розглядають можливість переходу на шестиденний режим навчання.

Деякі школи Полтавщини також розглядають можливість переходу на шестиденний режим навчання. Черкаська область: У деяких містах Черкаської області учні вже навчаються по суботах.

Що думають про шестиденне навчання вчителі, учні та батьки?

Думки щодо шестиденного навчання розділяються. Деякі вчителі вважають, що це необхідний захід для забезпечення якісної освіти в складних умовах. Інші ж висловлюють занепокоєння щодо перевантаження учнів і вчителів. Батьки також мають різні думки з цього приводу.

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