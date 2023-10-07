У Новій Каховці партизани підірвали голову місцевого відділення "Єдиної росії" (відео)

Сьогодні вранці, приблизно о 9:30, в окупованому місті Нова Каховка Херсонської області стався потужний вибух, під час якого було підірвано автомобіль.

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У цьому автомобілі перебував виконавчий секретар місцевого відділення партії "Єдина Росія" і міський "депутат" Володимир Малов. Про це пишуть російські ЗМІ.

Про це стало відомо через повідомлення в Телеграм-каналі, яке опублікував новообраний "сенатор" російської Федерації від Херсонської області Ігор Кастюкевич. За його словами, Володимира Малова госпіталізували у критичному стані зі значними травмами.

Щодо подробиць цього інциденту, наразі відомо дуже мало. Партизани, які підірвали машину, звернулись до жителів тимчасово окупованої Нової Каховки та закликали не панікувати. Робота партизан буде акуратною, вони завершать справу, не піддаючи мирних жителів небезпеці, запевнили вони.

Нагадаємо, у Маріуполі масово отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ.

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