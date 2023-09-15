У Новій Зеландії знайшли останки стародавнього пінгвіна розміром з людину, який жив 55 мільйонів років тому

На одному з пляжів Нової Зеландії вчені виявили залишки стародавнього пінгвіна, який був висотою з людину.

Про це повідомляє видання The Guardian.

За науковими даними, ці доісторичні птахи існували близько 55-60 мільйонів років тому. Вимірювання фрагментів скелета показали, що цей пінгвін, який не вмів літати, мав вагу приблизно 100 кілограмів і тіло завдовжки 1,77 метра, що дорівнює середньому зросту людини.

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У порівнянні із сучасними імператорськими пінгвінами, які є найвищим видом пінгвінів, і мають лише 1,2 метра зросту, цей пінгвін був значно більший. Дослідники назвали цей новий вид Kumimanu biceae, що перекладається з мови Маорі як "великий міфологічний монстр".

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Вчені вважають, що цей вид вимер близько 20 мільйонів років тому, коли почали з'являтися морські ссавці, з якими птахам стало складно конкурувати за їжу.

Нагадаємо,вчені знайшли змію, що здатна проковтнути максимально велику здобич.

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