У Китаї виявили шматок хребта динозавра віком 200 мільйонів років

Китайські археологи виявили унікальний та значущий артефакт - фрагмент хребта динозавра, який жив близько 200 мільйонів років тому.

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Про це повідомляє УНІАН

Цей фрагмент включає в себе 40-сантиметровий відрізок хвостової кістки, який складається з п'яти об'єднаних між собою хребців. Вчені переконані, що ця знайдена кістка мала велике значення, оскільки вона була центром мас для динозавра та забезпечувала його рівновагу.

Наразі ще невідомо, до якого саме виду належала ця кістка. Але вченим вдалося визначити вік самого динозавра.

Нагадаємо, підводний апарат виявив загадкову золоту кулю на глибині 3300 метрів біля узбережжя Аляски.

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