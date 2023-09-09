В Китае обнаружили кусок хребта динозавра в возрасте 200 миллионов лет

Китайские археологи обнаружили уникальный и значимый артефакт – фрагмент хребта динозавра, который жил около 200 миллионов лет назад.

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Об этом сообщает УНИАН.

Этот фрагмент включает в себя 40-сантиметровый отрезок хвостовой кости, состоящий из пяти объединенных между собой позвонков. Ученые убеждены, что найденная кость имела большое значение, поскольку она была центром масс для динозавра и обеспечивала его равновесие.

Пока еще неизвестно, к какому виду принадлежала эта кость. Но учёным удалось определить возраст самого динозавра.

Напомним, подводный аппарат обнаружил загадочный золотой шар на глубине 3300 метров у побережья Аляски.

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