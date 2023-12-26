В окупованій Феодосії знищили корабель 'Новочеркаськ' з вантажем: подробиці (фото, відео)

Близько 3 години ночі у районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи, повідомлялося, що було підірвано корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа. Як виявилось пізніше, українські захисники знищили крилатими ракетами з тактичної авіації російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії.

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Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграм.

"Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ"".

Олещук подякував пілотам Повітряних Сил та "усім причетним" за "філігранну роботу".

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Також повідомляється, що увечері 25 грудня і вночі 26 захисники збили 13 із 19 ворожих "Шахедів", які були запущені із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряні сили зазначають, що в результаті протиповітряного бою знищили 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, українські зенітники з 47-ї окремої механізованої бригади збили рідкісний російський безпілотний літальний апарат SuperСam.

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