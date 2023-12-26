В оккупированной Феодосии уничтожили корабль 'Новочеркасск' с грузом: подробности (фото, видео)

Около 3 часов ночи в Феодосийском районе в оккупированном Крыму прогремели взрывы, сообщалось, что был взорван корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар. Как оказалось позже, украинские защитники уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации российский крупный десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Телеграмм.

"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск"".

Олещук поблагодарил пилотов Воздушных Сил и "всех причастных" за "филигранную работу".

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Также сообщается, что вечером 25 декабря и ночью 26 защитников сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов", которые были запущены из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушные силы отмечают, что в результате противовоздушного боя уничтожили 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Напомним, украинские зенитчики из 47-й отдельной механизированной бригады сбили редкий российский беспилотный летательный аппарат SuperSam.

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