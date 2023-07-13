В окупованому Донецьку сталася потужна ''бавовна'' на оборонному заводі ''Топаз'' (фото та відео)

13 липня пообіді у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Над містом здійнявся чорний стовп диму.

Місцеві жителі о соцмережах пишуть, що стався обстріл північного заходу міста. Можливо відбувся "приліт" по заводу "Топаз", що свого часу був підприємством українського оборонного комплексу та спеціалізувався на розробці й виробництві радіотехнічних систем.

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окупанти у соцмережах публікують фото та відео з місця влучання. Зазначається, що перед "прильотом" по заводу у небі помітили сліди від ППО.

Також росіяни пишуть, що у завод "Топаз" влучили ракетами Storm Shadow. Фото уламків ракет теж публікують у соцмережах.

Довідково: Завод "Топаз" знаходиться у Донецьку, що окупований росіянами з 2014 року. Це державне підприємство з виробництва радіотехнічного обладнання. Він був заснований у 1957 році і був одним із найбільших підприємств оборонної промисловості України. Завод виробляв широкий спектр радіоелектронного обладнання, включаючи радіолокаційні станції, системи управління озброєнням, радіостанції та системи зв’язку.

Під час російської агресії проти України завод був сильно пошкоджений. У 2014 році завод був захоплений російськими бойовиками.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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