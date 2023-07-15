В Перу знайшли масове поховання жінок та дітей віком 600 років

У гробниці площею 10 квадратних метрів, розташованій на території історичного міста Чан-Чан, колишньої столиці Чиморської держави в Індії, були виявлені останки 25 осіб. Ці останки, здебільшого належать молодим жінкам і дітям, були знайдені з керамічними глеками та іншими предметами, такими як голки для роботи з текстилем.

Про це повідомляє Daily Mail.

Незважаючи на те, що ця стародавня цивілізація відома своїми практиками людських жертвопринесень, археолог Хорхе Менесес Бартра заявив, що немає жодних підтверджень того, що ці люди померли в результаті жертвопринесення. Вченим ще потрібно буде встановити причину їхньої смерті.

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За думкою експертів, ця знахідка може бути похованням представників еліти.

У свій час Чан-Чан був найбільшим містом на американському континенті. Територія Чиморської імперії простягалась на тисячу кілометрів вздовж узбережжя Тихого океану. В кінці 15 століття Інки підкорили цю державу, а згодом залишки її були знищені іспанськими завойовниками.

Нагадаємо, у Німеччині виявили 500-річний скарб, захований монахом.

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