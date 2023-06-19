У ПФУ попередили, кому не прийде пенсія на картку

Чимало пенсіонерів в Україні отримують виплати на банківську картку. Втім, за деяких обставин нарахування коштів може бути припинене.

Зокрема, періодично проводиться перевірка даних усіх отримувачів соціальних виплат. У Пенсійному фонді України пояснили, у яких випадках пенсію припинять виплачувати.

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За даними Фонду, припинити нарахування виплат можуть після перевірки, якщо виявиться, що:

допомогу призначили, ґрунтуючись на документах, що містять недостовірні дані;

пенсіонер проживає за кордоном;

особа померла.

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У випадку зміни даних, пенсіонери зобов’язані своєчасно повідомляти органи ПФУ. Працівники Фонду вносять інформацію щодо персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування, або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, що тягнуть за собою зміни у статусі (протягом 10 днів) з моменту їх виникнення).

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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