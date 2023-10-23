У Польщі виявили 2000-річні гральні кості (фото)

На півдні Польщі археологи виявили гральні кістки віком 2000 років. Це найдавніша з таких кісток, знайдених у країні.

Знахідку зробили в кельтському поселенні в Самборовіце (Сілезія). Про це повідомляє Am-Pol Eagle.

Артефакт являє собою кубоподібну форму з кістки або рога. Через низьку ймовірність кинути кубик так, щоб він приземлився на одну з двох менших сторін, довші сторони зазвичай позначалися вищими значеннями (3, 5, 4 і 6).

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Однак з цього правила були винятки, і у випадку самборовицького грального кубика ці сторони були позначені лише двома найвищими значеннями – 5 і 6.

Подібні кубики відомі переважно з так званих центральних поселень у Нижній Австрії, Богемії та Моравії.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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