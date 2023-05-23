У Польщі знайшли могилу вампіра на кладовищі 17 століття: на шиї було закріплене лезо серпа

Раніше люди масово вірили у вампірів та іншу нечисть. Тому не дивно, що людей, які підпадали під підозру, ховали так, щоб вони не встали з могил. На території кладовища 17 століття у польському селі П‘єн археологи знайшли могилу жінки-вампіра – вона була похована із серпом над горлом.

Про це пише Daily Mail.

При детальному огляді могили археологи виявили, що жінка мала при житті високий статус, адже її поховали у шовковій шапочці. Її зуби добре збереглись, особливо виділявся великий зубом-різець, що стирчав. Над шиєю померлої нависали лезо серпа, а палець на нозі закували у замок. Ймовірно, односельчани вважали жінку вампіром та поховали так, щоб вона не встала з могили. Про це сказав керівник групи професор Даріуш Поліньскі з Університету Миколи Коперника.

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У Східній Європі був розповсюджений страх того, що покійники перетворюються на нечисть та встають з могил, а віра у вампірів була фанатичною наслідки, що людей, яких підозрювали у вампіризмі, страчували. Також, вважалось, що нечистю можуть стати люди, які покінчили життя самогубством, тому їхні тіла після смерті нівечили.

Трупам, які вважались вампірами відрубували руки, спалювали, розбивали кістки камінням, вбивали в голову цвяхи або клали обличчям униз, щоб нечисть, яка прокинулась,копала вглиб і не вибралась на поверхню. Серп, який закріплювали, біля горла мав відрубати голову зомбі, який зробить спробу піднятись, а замок на пальці символізує неможливість повернутися з того світу.

Нагадаємо, археологи в Польщі знайшли скелет людини, яка жила на Землі 7000 років тому.

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