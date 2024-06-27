У Раді анонсували зміни для резервістів до 25 років

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який має на меті розв'язати питання призову обмежено-придатних резервістів до 25 років.

Про це повідомив Федір Веніславський, народний депутат та член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, під час свого брифінгу. На питання щодо мобілізації чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено-придатними, Веніславський підтвердив, що така можливість існує.

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"Так, ця проблема справді є. У парламенті вже зареєстровано відповідні законопроєкти, оскільки виникає певний елемент соціальної несправедливості. Однолітки, які не підлягають призову до 25 років, відрізняються від тих, хто є військовозобов'язаними через статус обмежено-придатних. Я впевнений, що парламент розгляне ці законодавчі ініціативи", - зазначив він.

Веніславський також пояснив, що така ситуація виникла через скасування строкової служби та статусу обмежено-придатних. Раніше цей статус надавався тим, хто через стан здоров'я не міг проходити строкову службу.

У воєнний час вони можуть стати придатними, оскільки після скасування терміну "обмежено-придатний" військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення їх придатності або непридатності до служби.

Нагадаємо, раніше інший нардеп заявляв, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити.

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