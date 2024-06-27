В Раде анонсировали изменения для резервистов до 25 лет

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, имеющий целью решить вопрос призыва ограниченно пригодных резервистов до 25 лет.

Об этом сообщил Федор Вениславский, народный депутат и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во время своего брифинга. На вопрос о мобилизации мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно пригодными, Вениславский подтвердил, что такая возможность существует.

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"Да, эта проблема действительно есть. В парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты, поскольку возникает определенный элемент социальной несправедливости. Сверстники, не подлежащие призыву до 25 лет, отличаются от тех, кто военнообязанных из-за статуса ограничено пригодных. Я уверен, что парламент рассмотрит эти законодательные инициативы", — отметил он.

Вениславский также объяснил, что такая ситуация возникла из-за отмены срочной службы и статуса ограничено пригодных. Ранее этот статус предоставлялся тем, кто по состоянию здоровья не мог проходить срочную службу.

В военное время они могут пригодиться, поскольку после отмены термина "ограничено пригодный" военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) для определения их пригодности или непригодности к службе.

Напомним, ранее другой нардеп заявлял, что мобилизационный возраст в Украине может быть снижен.

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