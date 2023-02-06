У розвідці розповіли про три можливі напрямки наступу окупантів

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали три напрямки, на яких може відбутися новий наступ окупантів. Зокрема, йдеться про Донеччину, Луганщину та Запоріжжя.

За даними розвідки, російські війська можуть наступати саме на цих напрямках. Про це повідомили на сайті ГУР.

"Ми визначили, що наступи військ рф можуть бути в Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму війська рф вестиму оборону", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська влада планує провести мобілізацію та залучити від 300 до 500 тисяч осіб для забезпечення наступів. Йдеться про можливі операції на сході та півдні навесні та влітку 2023 року.

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Для цього окупантам знадобиться провести нову хвилю мобілізацію, тривалістю до двох місяців. Втім, реалізація цього плану залежить від оснащення російських резервістів.

Також на терміни впливатиме рівень, якість та темпи надходження до України військової підтримки від західних союзників.

У розвідці наголосили, що наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників на росії додається до 300 тисяч мобілізованих окупантів у жовтні 2022 року.

"Це ще одна очевидна ознака того, що путінський кремль не має наміру припиняти війну", – додали у ГУР.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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