У 'Резерв+' з'явився статус бронювання від мобілізації: як оновити

До 16 липня військовозобов'язані мусять оновити свої облікові дані. Зробити це можна у ТЦК, ЦНАПі або застосунку "Резерв+". В останньому, зокрема, тепер відображається статус бронювання від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook. За її словами, цифрова команда Міноборони зробила "неможливе можливим", а саме цифровізувала паперові бронювання.

"Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру "Оберіг". Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", – зазначила Черногоренко.

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Раніше через людський фактор зробити цього не вдавалося, зокрема, через помилки ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг". Також ТЦК не завжди вносять інформацію щодо "броні" до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці.

Як побачити статус бронювання у "Резерв+"

Спершу потрібно оновити застосунок.

Натисніть три крапки справа від документа.

Виберіть "оновити документ".

Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Якщо бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку. Якщо "бронь" ще триває, але в застосунку цього не було – новий термін має відобразитись в "Резерв+".

Частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте Міноборони працює над алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в "Резерв+".

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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