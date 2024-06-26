В 'Резерв+' появился статус бронирования от мобилизации: как обновить

До 16 июля военнообязанные обязаны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+". В последнем теперь отражается статус бронирования от мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook. По ее словам, цифровая команда Минобороны сделала "невозможным возможным", а именно цифровизировала бумажные бронирования.

"Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберег". Чтобы актуальная информация о броне отражалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", – отметила Черногоренко.

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Ранее из-за человеческого фактора сделать этого не удавалось, в частности, из-за ошибок ТЦК относительно внесения информации о гражданах в реестр "Оберег". Также ТЦК не всегда вносят информацию о "броне" в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы.

Как увидеть статус бронирования в "Резерв+"

Для начала необходимо обновить приложение.

Щелкните три точки справа от документа.

Выберите "Обновить документ".

После этого вы увидите свой актуальный статус.

Если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении. Если "бронь" продолжается, но в приложении этого не было – новый термин должен отобразиться в "Резерв+".

Часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Тем не менее, Минобороны работает над алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+".

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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