У РФ згорів військово-транспортний літак Ту-134 – ГУР (відео)

У ніч на 13 жовтня на аеродромі "Оренбург-2" у рф спалили військово-транспортний літак Ту-134. Ворожий літак згорів у ніч на 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбург-2".

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Літак був частиною 117-го військово-транспортного авіаполку російських збройних сил. Про це повідомляє ГУР МО.

"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ", - написано у повідомленні.

Нагадаємо, воїни СБУ за тиждень знищили 10 танків, 33 броньовані бойові машини, 18 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню, а також 4 системи ППО та одну систему радіоелектронної боротьби.

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