У російському Воронежі введено режим НС: безпілотники атакували військовий аеродром (відео)

У ніч на 16 січня у російському місті Воронеж (708 км від Києва) пролунало до 20 вибухів. Місцеві повідомляли, що над містом системи ППО збивали невідомі безпілотники, ціллю яких був військовий аеродром Балтімор.

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Мер міста Вадим Кстенін оголосив у Воронежі режим надзвичайної ситуації "для оперативності ухвалення рішень".

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Відомо, що один зі збитих дронів потрапив до житлового будинку. У будинках поруч повибивало шибки. Жителів будинку, в який потрапив "збитий БПЛА", евакуйовано, їх тимчасово розмістили в школі, що неподалік.

За даними російського Міноборони, у період з 01:50 до 02:50 16 січня над Воронежем було збито "три українських безпілотники".

Спецслужби росії розглядають кілька варіантів цілей атаки безпілотників: крім аеродрому "Балтімор", який знаходиться за 4,5 км від місця падіння, це могло бути авіаційне підприємство, розташоване за 3,5 км від будинку по вулиці Бєлінського.

Також ціллю БПЛА могла бути будівля УФСБ по області, що розташована лише за 300 метрів від місця вибуху.

Нагадаємо, на початку січня одна із запущених по Україні ракет впала на території росії.

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