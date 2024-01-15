Залужний підтвердив знищення двох російських літаків А-50 та Іл-22 (відео)

Бійці Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував Повітряним Силам "за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї".

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У ніч на 15 січня стало відомо, що росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный". Також повідомлялося про ушкодження літака командного пункту Іл-22М11.

російські пабліки писали, що до ураження бортів було причетне їхнє ППО. Однак українські експерти зауважували, що літаки могли бути уражені ракетами класу “земля-повітря", “повітря-повітря", або протирадіолокаційними ракетами.

Нагадаємо, днями бійці ССО за допомогою мінометів знищили російську групу біля Авдіївки.

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