Залужный подтвердил уничтожение двух российских самолетов А-50 и Ил-22 (видео)

Бойцы Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил Воздушные Силы "за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье".

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В ночь на 15 января стало известно, что россияне потеряли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 с бортовым номером RF-50601 "Красный". Также сообщалось о повреждении самолета командного пункта Ил-22М11.

российские паблики писали, что к поражению бортов было причастно их ПВО. Однако украинские эксперты отмечали, что самолеты могли быть поражены ракетами класса "земля-воздух", "воздух-воздух" или противорадиолокационными ракетами.

Напомним, на днях бойцы ССО с помощью минометов уничтожили российскую группу возле Авдеевки.

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