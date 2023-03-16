В Ростові горить будівля управління ФСБ чути вибухи (відео)

У четвер, 16 березня, у Ростові-на-Дону на росії сталася пожежа у будівлі Прикордонної служби ФСБ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також: У Казані спалахнула пожежа біля з порохового заводу

Зазначається, що пожежа спалахнула в будівлі за адресою проспект Сіверса, 20/2, де знаходиться пожежне управління ФСБ у Ростовській області.

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління. Як повідомляють місцеві жителі, перед пожежею було чутно вибух.

У пресслужбі ГУ МНС у Ростовській області повідомили, що на місце пожежі виїхали підрозділи. Про постраждалих та масштаби руйнування поки невідомо, але у мережі вже з'явились відео цього інциденту.

Відео дня

Нагадаємо, на початку року стало відомо про пожежу у таборі для мобілізованих у Томську. Тоді, за версією ЗМІ, головною причиною був саботаж.

Також відомо про пожежу на одному з військових об'єктів Бєлгородської області. Зазначалося, що в місті було чутно вибухи від боєприпасів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!