У мережі показали ефектну ліквідацію окупантів прямо на кладовищі (відео)

Українські військові знищили двох окупантів прямо на території кладовища. Для цього наші захисники скористалися безпілотниками з гранатами.

Ліквідацією російських військових займалися бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Відео опублікували на каналі "Оперативний ЗСУ" у Telegram.

"Ліквідація окупантів прямісінько на кладовищі", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як безпілотник виявив двох окупантів на території кладовища. Український оператор починає скидати гранати прямо поряд з російськими військовими.

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Вороги намагалися заховатися поміж могил, валялися на землі та затуляли голови руками. Окрім цього окупанти намагалися прикинутися мертвими, ймовірно, сподіваючись, що це врятує їх.

Точний час та місце знищення ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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