В сети показали эффектную ликвидацию оккупантов прямо на кладбище (видео)
Украинские военные уничтожили двух оккупантов прямо на территории кладбища. Для этого наши защитники пользовались беспилотниками с гранатами.
Ликвидацией русских военных занимались бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Видео опубликовали на канале "Оперативный ВСУ" в Telegram.
"Ликвидация оккупантов прямо на кладбище", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как беспилотник обнаружил двух оккупантов на территории кладбища. Украинский оператор начинает сбрасывать гранаты прямо рядом с российскими военными.
Враги пытались спрятаться между могилами, валялись на земле и закрывали головы руками. Кроме этого оккупанты пытались притвориться мертвыми, вероятно, надеясь, что это спасет их.
Точное время и место уничтожения врагов не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.
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