У Севастополі прогримів потужний вибух, на мисі Фіолент стовп диму біля російської частини РЕБ (фото)

В окупованому Криму 4 липня пролунали вибухи. Очевидці повідомили про стовп диму, що піднявся з місця, де розташована російська частина РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби).

Телеграм-канал "Кримський вітер" опублікував фото задимлення, що видніється з місця "прильоту".

"У Севастополі пролунав потужний вибух і зараз валить дим у районі дислокації російської частини РЕБ на мисі Фіолент… Ось такий дим валить після вибуху на мисі Фіолент", – йдеться у повідомленні.

Вас також зацікавить: Безпілотники атакували військову частину розвідки рф у Ставропольському краї – ЗМІ

Дим з території мису Фіолент. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим з території мису Фіолент. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим з території мису Фіолент. Джерело: t.me/Crimeanwind

Після вибухів окупаційна влада півострова перекрила Кримський міст.

Тим часом російські пабліки пишуть, що вибух пов'язаний "з утилізацією боєприпасів на місці прильоту по складу шахедів біля села Флотське".

"Кримський вітер" повідомляє, що після вибухів окупанти здійняли в небо гелікоптер Мі-8, який помітили над Коктебелем, він летів курсом на північ.

Також зазначається, що у деяких військових частинах Севастополя знову лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, 3 липня морські дрони атакували у Новоросійську військово-морську базу частини Чорноморського флоту рф.

А 2 липня у російському Курську було атаковано центральну авіатехнічну базу російської армії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!