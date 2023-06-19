У Сімферополі підірвалося авто з запорізьким окупантом Володимиром Єпіфановим: троє постраждалих

Зранку на Євпаторійському шосе в окупованому Криму вибухнула машина, ймовірно, здетонували газові балони. Стало відомо, що в авто перебував російський гауляйтер Володимир Єпіфанов.

Зранку місцеві пабліки опублікували відео з обгорілою автівкою. Повідомлялося, що "постраждало троє чоловіків віком від 39 до 42 років".

"З опіками 2-3 ступеню 50% тіла вони доставлені до шостої лікарні Сімферополя", – писали у соцмережах очевидці.

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Згодом російські пропагандисти повідомили, що у Сімферополі вибухнув автомобіль з так званим "помічником віцепрем'єра Запорізької області". Окрім гауляйтера в авто перебували його секретар та охоронець.

"Все сталося на Євпаторійському шосе о четвертій годині ранку. Володимир Єпіфанов — помічник віце-прем'єра з економічного розвитку Запорізької області та за сумісництвом кандидат у депутати від "Єдиної Росії" — їхав за кермом Toyota Land Cruiser, коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього чиновник уже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду", – повідомляють росіяни у соцмережах.

За неофіційною інформацією, усі троє чоловіків, які знаходилися в авто, через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук. Їх госпіталізували.

"Наразі Єпіфанов та його пасажири перебувають під наглядом лікарів. Через що саме стався вибух, поки що неясно. Але, за словами помічника віцепрем'єра, за день до цього газовий балон перевіряли на СТО у Сімферополі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Скадовську, що в Херсонській області, стався підрив автомобіля з колаборантом Сергієм Москаленком.

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