В Симферополе подорвалось авто с запорожским оккупантом Владимиром Епифановым: трое пострадавших

Утром на Евпаторийском шоссе в оккупированном Крыму взорвалась машина, вероятно, сдетонировали газовые баллоны. Стало известно, что в автомобиле находился российский гауляйтер Владимир Епифанов.

Утром местные паблики опубликовали видео с обгоревшим автомобилем. Сообщалось, что "пострадали три мужчины в возрасте от 39 до 42 лет".

"С ожогами 2-3 степени 50% тела они доставлены в шестую больницу Симферополя", – писали в соцсетях очевидцы.

Видео дня

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Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что в Симферополе взорвался автомобиль с так называемым "помощником вице-премьера Запорожской области". Кроме гауляйтера в автомобиле находились его секретарь и охранник.

"Все произошло на Евпаторийском шоссе в четыре часа утра. Владимир Епифанов — помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" — ехал за рулем Toyota Land Cruiser, когда вдруг взорвался газовый баллон, установлен на машине. После этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось только наехав на препятствие", – сообщают россияне в соцсетях.

По неофициальной информации, все трое мужчин, которые находились в авто, из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Их госпитализировали.

"В настоящее время Епифанов и его пассажиры находятся под наблюдением врачей. Из-за чего произошел взрыв, пока неясно. Но, по словам помощника вице-премьера, за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе", – говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Скадовске в Херсонской области произошел подрыв автомобиля с коллаборантом Сергеем Москаленко.

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