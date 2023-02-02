У Сінгапурі чоловік хоче відсудити у подруги $3 млн за те, що вона відмовила йому у стосунках

У Сінгапурі чоловік на ім'я К. Каушіган подав до суду на близьку подругу за те, що вона не захотіла з ним зустрічатися. За "емоційну травму" він хоче отримати від Нори Тан 3 мільйони доларів.

За його словами, жінка сильно травмувала його, коли сказала, що бачить у ньому тільки друга. Про це пише The Strait Times.

Зазначається, що Каушіган та Тан зустрілися у 2016 році. Вони стали друзями, однак у чоловіка з часом виникли сильні почуття.

Водночас жінка сприймала його виключно як друга та не планувала вступати у стосунки від самого початку. Каушіган планував подати до суду, але відклав позов, коли Тан погодилася пройти спільні консультації у психолога.

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На цих консультаціях жінка розповіла, що відчуває дискомфорт від друга. На це він відповів, що або вона починає з ним зустрічатися, або справа дійде до суду.

Такі консультації тривали півтора року, але безрезультатно. Тому Каушіган подав одразу два позови: на 3 мільйони доларів за "шкоду його репутації" та "травму, депресію і наслідки", а також на 22 тисячі доларів про "порушення угоди про покращення стосунків".

Другий позов у суді відхилили, а слухання за першим відбудуться 9 лютого.

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