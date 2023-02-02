В Сингапуре мужчина хочет отсудить у подруги $3 млн за то, что она отказала ему в отношениях

В Сингапуре мужчина по имени К. Каушиган подал в суд на близкую подругу за то, что она не захотела с ним встречаться. За "эмоциональную травму" он хочет получить от Норы Тан 3 миллиона долларов.

По его словам, женщина сильно травмировала его, когда сказала, что видит в нем только друга. Об этом пишет The Strait Times.

Каушиган и Тан встретились в 2016 году. Они стали друзьями, однако у мужчины с течением времени возникли сильные чувства.

В то же время, женщина воспринимала его исключительно как друга и не планировала вступать в отношения с самого начала. Каушиган планировал подать в суд, но отложил иск, когда Тан согласилась пройти совместные консультации у психолога.

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На этих консультациях женщина рассказала, что испытывает дискомфорт от друга. На это он ответил, что либо он начинает с ним встречаться, либо дело дойдет до суда.

Такие консультации продолжались полтора года, но безрезультатно. Поэтому Каушиган подал сразу два иска: на 3 миллиона долларов за "вред его репутации" и "травму, депрессию и последствия", а также на 22 тысячи долларов о "нарушении соглашения об улучшении отношений".

Второй иск в суде отклонили, а слушания по первому состоятся 9 февраля.

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