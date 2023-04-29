У США лось забіг до кінотеатру, поїв попкорн та втік: інцидент потрапив на відео

У місті Кенай (штат Аляска) в США дикий лось забіг до кінотеатру, коли його працівники відкрили двері, аби провітрити приміщення. Тварина поїла попкорну та пішла геть.

Про цей випадок стало відомо завдяки камерам спостереження, що розміщені в приміщенні кінотеатру. WABC-TV повідомляє, що молода тварина не була наляканою й поводилася, наче відвідує кінотеатр не вперше.

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"Співробітники кінотеатру в Кенаї відчинили двері, щоб впустити трохи прохолодного повітря, і лось сприйняв це як квиток для входу. Він зайшов до вестибюля, роззирнувся та пішов до стійки, де стояла місткість із попкорном. Тварина кілька разів впихнула морду у попкорн, поласувала ним. Це тривало приблизно 5 хвилин", – йдеться у сюжеті WABC-TV.

Співробітники кінотеатру розповіли, що тварина була спокійною й поводилася "чемно". Після того як лось наївся попкорну, його вигнали на вулицю.

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