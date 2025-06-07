В Україні зникнуть деякі популярні професії: ШІ дав свій прогноз

Штучний інтелект у вигляді генеративних чат-ботів передбачає, що в Україні можуть зникнути такі спеціальності, як касири, оператори контакт-центрів, бухгалтери, перекладачі та навіть водії. Водночас різні чат-боти надають не завжди однакові прогнози.

Частіше за все, відповідаючи на питання щодо перспектив ринку праці в Україні, чат-боти згадують професії перекладача та бухгалтера – особливо в контексті завдань, що мають рутинний або стандартний характер. Сьогоднішні технології вже дозволяють не тільки перекладати тексти, але й здійснювати усний переклад у режимі реального часу. Про це пише OBOZ.UA.

У сфері бухгалтерського обліку штучний інтелект здатен автоматизувати базові процеси. Водночас українським фахівцям необхідно добре орієнтуватися в банківському моніторингу, податковій взаємодії та юридичних нюансах, тому повна заміна спеціалістів наразі не є реалістичною.

Найменше ймовірним ШІ вважає зникнення таких професій, як водії та працівники складів, хоча й ці напрями поступово зазнають змін під впливом автоматизації.

За даними Gemini, серед професій, які можуть або зникнути, або кардинально змінитися в Україні під тиском розвитку штучного інтелекту, названо такі:

Оператори введення даних/ офісні працівники з рутинними завданнями

офісні працівники з рутинними завданнями Касири та продавці в роздрібній торгівлі

в роздрібній торгівлі Водії (далекобійники, таксисти, кур'єри)

(далекобійники, таксисти, кур'єри) Усні та письмові перекладачі (рутинні переклади):

(рутинні переклади): Деякі спеціалісти з обробки інформації / аналітики (з рутинними завданнями)

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"Важливо зазначити, що часто ШІ не повністю знищує професію, а трансформує її, вимагаючи від працівників нових навичок та фокусу на більш складних, креативних або емоційних завданнях", – зазначається у відповіді ШІ.

Deepseek також надав свою версію відповіді на запит, сформувавши власний список, до якого увійшли такі професії:

Оператори call-центрів / обслуговування клієнтів

/ обслуговування клієнтів Бухгалтери та фінансові асистенти

та фінансові асистенти Перекладачі (технічні та прості тексти)

Робітники на складах та логістиці

та логістиці Аналітики даних (низького рівня)

"Зросте попит на спеціалістів із глибокою аналітикою та інтерпретацією результатів", – додав Deepseek.

За прогнозом ChatGPT, в Україні можуть зникнути такі професії:

Оператори кол-центрів (начебто з їх роботою здатен впоратись штучний інтелект);

(начебто з їх роботою здатен впоратись штучний інтелект); Касири в супермаркетах (їх витіснить не штучний інтелект, а автоматизовані каси)

(їх витіснить не штучний інтелект, а автоматизовані каси) Перекладачі загального профілю (їх замінять автоматичні перекладачі)

(їх замінять автоматичні перекладачі) Бухгалтери початкового рівня (програми на базі ШІ автоматизують облік)

(програми на базі ШІ автоматизують облік) Контент-менеджери (шаблонні задачі виконуються нейромережами).

"Ці професії не зникнуть миттєво, проте умови та вимоги до них зазнають змін", – зазначає ChatGPT. Штучний інтелект також підкреслює, що частина спеціальностей має високий ризик або повного зникнення, або суттєвої трансформації протягом найближчих 5–10 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціальності масово обирають українці.

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