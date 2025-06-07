В Украине исчезнут некоторые популярные профессии: ИИ дал свой прогноз
Искусственный интеллект в виде генеративных чат-ботов предполагает, что в Украине могут исчезнуть такие специальности, как кассиры, операторы контакт-центров, бухгалтеры, переводчики и даже водители. В то же время различные чат-боты предоставляют не всегда одинаковые прогнозы.
Чаще всего, отвечая на вопрос о перспективах рынка труда в Украине, чат-боты упоминают профессии переводчика и бухгалтера – особенно в контексте задач, имеющих рутинный или стандартный характер. Сегодняшние технологии уже позволяют не только переводить тексты, но и осуществлять устный перевод в режиме реального времени. Об этом пишет OBOZ.UA.
В сфере бухгалтерского учета искусственный интеллект способен автоматизировать базовые процессы. В то же время украинским специалистам необходимо хорошо ориентироваться в банковском мониторинге, налоговом взаимодействии и юридических нюансах, поэтому полная замена специалистов пока не является реалистичной.
Наименее вероятным ИИ считает исчезновение таких профессий, как водители и работники складов, хотя и эти направления постепенно претерпевают изменения под влиянием автоматизации.
По данным Gemini, среди профессий, которые могут либо исчезнуть, либо кардинально измениться в Украине под давлением развития искусственного интеллекта, названы следующие:
- Операторы ввода данных / офисные работники с рутинными задачами
- Кассиры и продавцы в розничной торговле
- Водители (дальнобойщики, таксисты, курьеры)
- Устные и письменные переводчики (рутинные переводы):
- Некоторые специалисты по обработке информации / аналитики (с рутинными задачами)
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"Важно отметить, что часто ИИ не полностью уничтожает профессию, а трансформирует ее, требуя от работников новых навыков и фокуса на более сложных, креативных или эмоциональных задачах", – отмечается в ответе ИИ.
Deepseek также предоставил свою версию ответа на запрос, сформировав собственный список, в который вошли такие профессии:
- Операторы call-центров /обслуживание клиентов
- Бухгалтеры и финансовые ассистенты
- Переводчики (технические и простые тексты)
- Рабочие на складах и логистике
- Аналитики данных (низкого уровня)
"Возрастет спрос на специалистов с глубокой аналитикой и интерпретацией результатов", – добавил Deepseek.
По прогнозу ChatGPT, в Украине могут исчезнуть такие профессии:
- Операторы колл-центров (как будто с их работой способен справиться искусственный интеллект);
- Кассиры в супермаркетах (их вытеснит не искусственный интеллект, а автоматизированные кассы)
- Переводчики общего профиля (их заменят автоматические переводчики)
- Бухгалтеры начального уровня (программы на базе ИИ автоматизируют учет)
- Контент-менеджеры (шаблонные задачи выполняются нейросетями).
"Эти профессии не исчезнут мгновенно, однако условия и требования к ним претерпят изменения", – отмечает ChatGPT. Искусственный интеллект также подчеркивает, что часть специальностей имеет высокий риск либо полного исчезновения, либо существенной трансформации в течение ближайших 5-10 лет.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие специальности массово выбирают украинцы.
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