В Україні можуть знизитись ціни на ліки: про що йдеться

Реформа ринку ліків в Україні може призвести до зниження вартості половини препаратів. Після зниження цін на 100 медичних препаратів наступним кроком стане запровадження референтного ціноутворення.

Про це заявив народний депутат Сергій Кузьміних, голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності профільного комітету Верховної Ради.До 28 квітня планується сформувати референтні ціни, визначаючи середню вартість ліків на основі даних чотирьох країн. Після цього буде створений національний каталог, до якого, відповідно до законодавства, всі лікарські засоби мають бути внесені до кінця червня. На основі граничної оптової ціни, встановленої в каталозі, додадуться регульовані МОЗ націнки для аптек та оптових постачальників, що визначить максимальну роздрібну вартість препаратів.

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Очікується, що після впровадження цієї системи ціни знизяться щонайменше на 200 лікарських засобів, а загалом подешевшає близько 50% препаратів на ринку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні підскочили ціни на два найпопулярніші продукти.

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