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В Україні оновили правила отримання спадку: що змінилось

Ігор Романько

Які зміни в отриманні спадщини оновилися в Україні у 2024 році

Війна внесла свої корективи в багато сфер життя, і спадкування не стало винятком. 30 січня 2024 року набули чинності зміни до Закону про спадщину, які покликані захистити права спадкоємців.

Зміни в Законі про спадщину покликані зробити процедуру оформлення спадщини більш зрозумілою та доступною для всіх, пише видання "На пенсії".

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Що нового?

  • Змінено поняття "місце відкриття спадщини".
    • Якщо відомо останнє місце проживання спадкодавця, то це і буде місцем відкриття спадщини.
    • Якщо останнє місце проживання невідоме, але є нерухоме майно, то спадщину оформлюють за місцем знаходження цього майна.
    • Якщо нерухомості немає, то спадщину оформлюють за місцем знаходження основної частини рухомого майна.
  • Спадкоємці мають більше часу на прийняття спадщини.
    • Зараз строк для прийняття спадщини становить 6 місяців.
    • Якщо спадкодавець помер на окупованій території, строк на прийняття спадщини може бути подовжений.
  • Спрощено процедуру оформлення спадщини для переселенців.
    • Переселенці можуть подати заяву про прийняття спадщини до будь-якого нотаріуса в Україні.

Що це значить на практиці?

  • Спадкоємцям важливо знати, де саме потрібно оформлювати спадщину.
  • Якщо у вас є документи, що підтверджують останнє місце проживання спадкодавця, збережіть їх.
  • Якщо ви не можете особисто прийти до нотаріуса, ви можете оформити довіреність на іншу особу.

Пам'ятайте:

  • Зверніться за юридичною консультацією, якщо у вас є питання щодо оформлення спадщини.
  • Не ігноруйте строки, встановлені законом.
  • Збирайте всі необхідні документи.

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