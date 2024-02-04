В Україні оновили правила отримання спадку: що змінилось
Війна внесла свої корективи в багато сфер життя, і спадкування не стало винятком. 30 січня 2024 року набули чинності зміни до Закону про спадщину, які покликані захистити права спадкоємців.
Зміни в Законі про спадщину покликані зробити процедуру оформлення спадщини більш зрозумілою та доступною для всіх, пише видання "На пенсії".
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Що нового?
- Змінено поняття "місце відкриття спадщини".
- Якщо відомо останнє місце проживання спадкодавця, то це і буде місцем відкриття спадщини.
- Якщо останнє місце проживання невідоме, але є нерухоме майно, то спадщину оформлюють за місцем знаходження цього майна.
- Якщо нерухомості немає, то спадщину оформлюють за місцем знаходження основної частини рухомого майна.
- Спадкоємці мають більше часу на прийняття спадщини.
- Зараз строк для прийняття спадщини становить 6 місяців.
- Якщо спадкодавець помер на окупованій території, строк на прийняття спадщини може бути подовжений.
- Спрощено процедуру оформлення спадщини для переселенців.
- Переселенці можуть подати заяву про прийняття спадщини до будь-якого нотаріуса в Україні.
Що це значить на практиці?
- Спадкоємцям важливо знати, де саме потрібно оформлювати спадщину.
- Якщо у вас є документи, що підтверджують останнє місце проживання спадкодавця, збережіть їх.
- Якщо ви не можете особисто прийти до нотаріуса, ви можете оформити довіреність на іншу особу.
Пам'ятайте:
- Зверніться за юридичною консультацією, якщо у вас є питання щодо оформлення спадщини.
- Не ігноруйте строки, встановлені законом.
- Збирайте всі необхідні документи.
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