В Украине обновили правила получения наследства: что изменилось
Война внесла свои коррективы во многие сферы жизни, и наследование не стало исключением. 30 января 2024 г. вступили в силу изменения в Закон о наследстве, которые призваны защитить права наследников.
Изменения в Законе о наследии призваны сделать процедуру оформления наследства более понятной и доступной всем, пишет издание "На пенсии".
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Что нового?
- Изменено понятие "место открытия наследия".
- Если известно последнее место жительства наследодателя, то это и будет являться местом открытия наследства.
- Если место жительства неизвестно, но есть недвижимое имущество, то наследство оформляют по месту нахождения этого имущества.
- Если недвижимости нет, то наследство оформляют по месту нахождения основной части движимого имущества.
- Наследники имеют больше времени на принятие наследства.
- Сейчас срок принятия наследства составляет 6 месяцев.
- Если наследодатель умер на территории, срок на принятие наследства может быть продлен.
- Упрощена процедура оформления наследства для переселенцев.
- Переселенцы могут подать заявление о принятии наследства к любому нотариусу в Украине.
Что это означает на практике?
- Наследникам важно знать, где именно нужно оформлять наследство.
- Если у вас есть документы, подтверждающие последнее место жительства наследодателя, сохраните их.
- Если вы не можете лично прийти к нотариусу, вы можете оформить доверенность на другое лицо.
Помните:
- Обратитесь за юридической консультацией, если у вас есть вопросы по оформлению наследства.
- Не игнорируйте сроки, установленные законом.
- Собирайте все необходимые документы.
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