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В Украине обновили правила получения наследства: что изменилось

Игорь Романько

Какие изменения в получении наследства обновились в Украине в 2024 году

Война внесла свои коррективы во многие сферы жизни, и наследование не стало исключением. 30 января 2024 г. вступили в силу изменения в Закон о наследстве, которые призваны защитить права наследников.

Изменения в Законе о наследии призваны сделать процедуру оформления наследства более понятной и доступной всем, пишет издание "На пенсии".

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Что нового?

  • Изменено понятие "место открытия наследия".
    • Если известно последнее место жительства наследодателя, то это и будет являться местом открытия наследства.
    • Если место жительства неизвестно, но есть недвижимое имущество, то наследство оформляют по месту нахождения этого имущества.
    • Если недвижимости нет, то наследство оформляют по месту нахождения основной части движимого имущества.
  • Наследники имеют больше времени на принятие наследства.
    • Сейчас срок принятия наследства составляет 6 месяцев.
    • Если наследодатель умер на территории, срок на принятие наследства может быть продлен.
  • Упрощена процедура оформления наследства для переселенцев.
    • Переселенцы могут подать заявление о принятии наследства к любому нотариусу в Украине.

Что это означает на практике?

  • Наследникам важно знать, где именно нужно оформлять наследство.
  • Если у вас есть документы, подтверждающие последнее место жительства наследодателя, сохраните их.
  • Если вы не можете лично прийти к нотариусу, вы можете оформить доверенность на другое лицо.

Помните:

  • Обратитесь за юридической консультацией, если у вас есть вопросы по оформлению наследства.
  • Не игнорируйте сроки, установленные законом.
  • Собирайте все необходимые документы.

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