В Україні відчутно зросли ціни на популярний продукт: скільки тепер коштує

Ціна на картоплю, що залишається ключовим продуктом у раціоні українців, продовжує зростати. Вартість овочу нового врожаю 2024 року піднялася вже на 13% у порівнянні з минулим тижнем. Така динаміка є очікуваною, адже на ринку поступово з'являється молода картопля.

Як повідомляє EastFruit, учасники ринку пояснюють підвищення цін на овоч зменшенням обсягів пропозиції "старого" врожаю на українському ринку. Про це пише OBOZ.UA.

У зв’язку з цим українські аграрії підняли вартість торішньої картоплі до 18–28 грн за кілограм. Це приблизно на 13% вище, ніж наприкінці минулого тижня, і на 24% більше, ніж на початку червня 2024 року.

"Чергове подорожчання в сегменті торішньої картоплі експерти проєкту пояснюють фактичним завершенням сезону реалізації даної продукції на українському ринку. При цьому, незважаючи на подорожчання торішньої картоплі, попит у цьому сегменті залишається на досить високому рівні", – зазначають аналітики.

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Скільки наразі коштує картопля у супермаркетах України

За даними "Мінфіну", в основних торговельних мережах країни картопля минулорічного врожаю реалізується в середньому за 36,97 грн за кілограм. Згідно з аналітичними даними OBOZ.UA, у супермаркетах ціни на овоч становлять:

Metro – 30,90 грн/кг;

АТБ – 29,89 грн/кг;

МегаМаркет – 43,80 грн/кг;

Varus – 29.90 грн/кг;

Auchan – 36,20 грн/кг.

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