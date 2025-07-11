В Україні планують провести масштабну пенсійну реформу: кому скоротять виплати

В Україні готують пенсійну реформу, яка передбачає перегляд розмірів виплат для окремих категорій пенсіонерів. Уряд прагне встановити більш справедливий підхід до індексації. Через це пенсіонери, які отримують спеціальні пенсії, можуть зіткнутися зі зниженням виплат після впровадження нових змін.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про це в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС). Вона зазначила, що в Україні нерідко трапляються ситуації, коли люди з однаковим трудовим стажем і рівнем заробітної плати, але які вийшли на пенсію у різні періоди, отримують різні розміри пенсійних виплат. Про це пише OBOZ.UA.

Кабінет Міністрів також має намір усунути дисбаланс у системі спеціальних пенсій. Зараз деякі групи пенсіонерів мають одразу три види пільг, що дозволяє їм отримувати значно більші пенсійні виплати:

можливістю дострокового виходу на пенсію;

зниженим страховим стажем;

підвищеним рівнем заміщення заробітку.

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У результаті власники спеціальних пенсій мають змогу отримувати від 70% до 90% своєї колишньої зарплати, тоді як для більшості українців, які отримують пенсію за солідарною системою, цей показник становить близько 40%.

Також Оксана Жолнович наголосила на ще одному прикладі несправедливості. Зокрема, пенсіонери, які перебувають на пенсії вже 10–15 років, мають право подати заяву на її перерахунок. У такому разі розмір виплат визначають, орієнтуючись на сучасний рівень заробітної плати за тією посадою, яку людина займала перед виходом на пенсію. Водночас не береться до уваги, що умови праці тоді й зараз – наприклад, у військовослужбовців або рятувальників – можуть кардинально відрізнятися.

Окрім цього, в межах пенсійної реформи планується впровадити уніфіковану систему індексації. Відповідний законопроєкт уже підготовлено. Згідно з ним, усі пенсійні виплати переглядатимуть за спільними критеріями, з урахуванням показників інфляції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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