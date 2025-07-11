В Украине планируют провести масштабную пенсионную реформу: кому сократят выплаты

В Украине готовят пенсионную реформу, которая предусматривает пересмотр размеров выплат для отдельных категорий пенсионеров. Правительство стремится установить более справедливый подход к индексации. Из-за этого пенсионеры, которые получают специальные пенсии, могут столкнуться со снижением выплат после внедрения новых изменений.

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала об этом в подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС). Она отметила, что в Украине нередко случаются ситуации, когда люди с одинаковым трудовым стажем и уровнем заработной платы, но вышедшие на пенсию в разные периоды, получают разные размеры пенсионных выплат. Об этом пишет OBOZ.UA.

Кабинет Министров также намерен устранить дисбаланс в системе специальных пенсий. Сейчас некоторые группы пенсионеров имеют сразу три вида льгот, что позволяет им получать значительно большие пенсионные выплаты:

возможностью досрочного ухода на пенсию;

сниженным страховым стажем;

повышенным уровнем замещения заработка.

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В результате владельцы специальных пенсий могут получать от 70% до 90% своей прежней зарплаты, тогда как для большинства украинцев, получающих пенсию по солидарной системе, этот показатель составляет около 40%.

Также Оксана Жолнович отметила еще один пример несправедливости. В частности, пенсионеры, которые находятся на пенсии уже 10-15 лет, имеют право подать заявление на ее перерасчет. В таком случае размер выплат определяют, ориентируясь на современный уровень заработной платы по той должности, которую человек занимал перед выходом на пенсию. При этом не принимается во внимание, что условия труда тогда и сейчас – например, у военнослужащих или спасателей – могут кардинально отличаться.

Кроме этого, в рамках пенсионной реформы планируется внедрить унифицированную систему индексации. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Согласно ему, все пенсионные выплаты будут пересматривать по общим критериям, с учетом показателей инфляции.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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