В Україні підскочили ціни на молочку: скільки тепер коштує молоко, сметана та масло

У червні в Україні ціни на молочні продукти збільшилися в середньому на 2,9%. Зокрема, подорожчали масло, йогурти, сметана та тверді сири. Водночас ціни на пастеризоване молоко, кефір, кисломолочний сир та сулугуні дещо знизилися.

Згідно з інформацією Асоціації виробників молока (АВМ), хоча деякі молочні продукти трохи подешевшали, загальний тренд свідчить про стабільне зростання вартості молочного кошика для українців. Про це пише OBOZ.UA. Легке здешевлення спостерігається лише в окремих категоріях:

пастеризоване молоко жирністю до 2,6% у плівці;

кефір жирністю 2,5% у тетрапаку та склі;

сир кисломолочний 9%;

сир сулугуні.

Ціни на ці продукти або зменшились, або не змінилися. Однак більшість інших молочних товарів показують тенденцію до зростання вартості. Ось декілька прикладів:

молоко пастеризоване у пляшках: 63,81 грн/кг (+0,3% до травня, +24% до 2024 року);

кефір у плівці (2,5%): 55,54 грн/кг (+1% до травня, +17% до минулого року);

сметана (15%) у стаканах: 191,13 грн/кг (+2% та +37%);

йогурт питний у пластикових пляшках: 116,44 грн/кг (+1,9% та +25%);

вершкове масло (72,5–73%): 584,82 грн/кг (+1,9% та +39%).

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Тим часом ситуація з цінами на тверді сири є дещо неоднозначною. До прикладу:

сир "Український" (50%): 578,09 грн/кг (-0,3% до травня, але +29% за рік);

маасдам (45%): 709,65 грн/кг (+3% та +33%);

голландський (45%): 590,64 грн/кг (+2% та +31%);

моцарелла (45%): 596,42 грн/кг (+1% та +38%);

гауда (45%): 593,14 грн/кг (+1% до травня, +28% до минулого року).

Причини підвищення цін на молочні продукти

збільшення витрат на виробництво;

вплив імпортної продукції: близько 50% сирів на ринку – іноземного виробництва;

залежність від квот на експорт до ЄС: при зменшенні експорту можуть виникнути надлишки, що спричинить тиск на внутрішні ціни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні значно впала вартість низки продуктів.

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