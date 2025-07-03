В Украине подскочили цены на молочку: сколько теперь стоит молоко, сметана и масло

В июне в Украине цены на молочные продукты увеличились в среднем на 2,9%. В частности, подорожали масло, йогурты, сметана и твердые сыры. В то же время цены на пастеризованное молоко, кефир, творог и сулугуни несколько снизились.

Согласно информации Ассоциации производителей молока (АПМ), хотя некоторые молочные продукты немного подешевели, общий тренд свидетельствует о стабильном росте стоимости молочной корзины для украинцев. Об этом пишет OBOZ.UA. Легкое удешевление наблюдается лишь в отдельных категориях:

пастеризованное молоко жирностью до 2,6% в пленке;

кефир жирностью 2,5% в тетрапаке и стекле;

творог кисломолочный 9%;

сыр сулугуни.

Цены на эти продукты или уменьшились, или не изменились. Однако большинство других молочных товаров показывают тенденцию к росту стоимости. Вот несколько примеров:

молоко пастеризованное в бутылках: 63,81 грн/кг (+0,3% к маю, +24% к 2024 году);

кефир в пленке (2,5%): 55,54 грн/кг (+1% к маю, +17% к прошлому году);

сметана (15%) в стаканах: 191,13 грн/кг (+2% и +37%);

йогурт питьевой в пластиковых бутылках: 116,44 грн/кг (+1,9% и +25%);

сливочное масло (72,5–73%) : 584,82 грн/кг (+1,9% и +39%).

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Между тем ситуация с ценами на твердые сыры несколько неоднозначна. К примеру:

сыр "Украинский" (50%): 578,09 грн/кг (-0,3% к маю, но +29% за год);

маасдам (45%): 709,65 грн/кг (+3% и +33%);

голландский (45%): 590,64 грн/кг (+2% и +31%);

моцарелла (45%): 596,42 грн/кг (+1% и +38%);

гауда (45%): 593,14 грн/кг (+1% к маю, +28% к прошлому году).

Причины повышения цен на молочные продукты

увеличение затрат на производство;

влияние импортной продукции: около 50% сыров на рынке – иностранного производства;

зависимость от квот на экспорт в ЕС: при уменьшении экспорта могут возникнуть излишки, что повлечет давление на внутренние цены.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно упала стоимость ряда продуктов.

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