В Україні стались зміни щодо порядку нарахування субсидій: про що йдеться

В Україні були внесені зміни в порядок обліку доходів для розрахунку субсидій. Тепер деякі державні виплати, зокрема "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", більше не враховуються при визначенні сукупного доходу сім'ї.

Згідно з новими правилами, ці виплати більше не враховуються при розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги. Про це повідомляє пресслужба ПФУ з посиланням на постанову Кабміну.

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Також зміни торкнулися державної допомоги, пов'язаної з безготівковими розрахунками за товари в межах ініціативи "Зроблено в Україні".

Нововведення також стосуються надання пільг, де тепер враховується середньомісячний дохід сім'ї.

Зазначимо, що одноразові виплати за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" більше не враховуються при визначенні права на пільги з оплати комунальних послуг.

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